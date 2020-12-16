Форвард Руха Николай Кухаревич прокомментировал победу над СК Днепр-1 в матче 13-го тура УПЛ и интерес со стороны скаутов к своей персоне.

"Эмоции после матча только положительные. Команда одержала первую победу, а мне удалось забить. Очень рад. В моменте с голом увидел, что Марьян Мысык простреливает в штрафную, решил принять и сразу пробить. Получилось так, что попал. Ощущения после забитого гола просто фантастические.

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Разговоры о том, что за мной на игре будут следить скауты, давали себя знать психологически. Все таки я молодой футболист. Но я пытался справиться с волнением. Самое главное, что мы выиграли. Планы на будущее? Прежде всего хочется помочь Руху, а там поживем-увидим", – отметил Кухаревич в комментарии официальному сайту клуба.

Добавим, что 19-летний нападающий в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Украины, записав в свой актив 1 забитый мяч. В то же время, Кухаревич ярко проявил себя в составе молодежной сборной Украины – нападающий забил 3 гола в ноябрьских матчах отбора на чемпионат Европы U-21 против сверстников из Мальты и Северной Ирландии. Обе встречи команда Руслана Ротаня выиграла.

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