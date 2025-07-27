Словакия, 1-й тур

Татран Прешов – Слован – 2:2

Голы: Регали, 33, Олейник, 52 – Кухаревич, 31, Офори, 39

Нереализованный пенальти: Вольштинский, 45+4 (Татран)

Кухаревич забил первый гол за Слован – понадобилось всего 7 минут в матче ЛЧ (ВИДЕО)

Накануне в Словакии стартовал очередной розыгрыш чемпионата страны. В матче 1-го тура сошлись Татран и Слован. В составе братиславцев в основе вышли сразу два украинца – Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич – и отыграли весь поединок.

Более того, последний не ушел с поля без забитого гола. В середине первого тайма Кухаревич сумел открыть счет в матче. К сожалению, одержать победу действующий чемпион не сумел – игра завершилась боевой ничьей (2:2). Интересно, что хозяева в добавленное к первому тайму время не реализовали пенальти.

Напомним, для Кухаревича, который перешел в Слован из английского Суонси в летнее межсезонье, этот гол стал вторым во втором матче подряд – на неделе он отличился в воротах боснийского Зриньски в матче квалификации Лиги чемпионов.

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