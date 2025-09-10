Кухаревич отметился голом в Кубке Словакии – начал камбэк в матче с шестью мячами
Украинский форвард Слована Николай Кухаревич помог своей команде пробиться в 1/32 финала Кубка Словакии.
Кубок Словакии, 1/64 финала
Надсег – Слован Братислава – 2:4
Голы: Торрес, 16, Ботло, 30 – Йираджанг, 14, Кухаревич, 45+3, Толич, 52, Мустафич, 55
Николай Кухаревич помог Словану Братиславе одолеть Надсег в 1/64 финала Кубка Словакии.
Команда украинца открыла счет в матче, но быстро пропустила 2 мяча. Однако на перерыв команды ушли при равном счете – Кухаревич в компенсированное время забил гол в раздевалку. Наш форвард быстро выбежал в контратаку с партнером и закатил мяч в пустые ворота.
Этим Николай начал эффектный камбэк своей команды – в итоге Слован победил со счетом 4:2 и пробился в следующую стадию турнира.
Напомним, что за Слован также выступает еще один украинец – Даниил Игнатенко.
