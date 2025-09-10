Кубок Словакии, 1/64 финала

Надсег – Слован Братислава – 2:4

Голы: Торрес, 16, Ботло, 30 – Йираджанг, 14, Кухаревич, 45+3, Толич, 52, Мустафич, 55

Кухаревич вырвал победу для Слована, оформив хет-трик – видео феерии украинца

Николай Кухаревич помог Словану Братиславе одолеть Надсег в 1/64 финала Кубка Словакии.

Команда украинца открыла счет в матче, но быстро пропустила 2 мяча. Однако на перерыв команды ушли при равном счете – Кухаревич в компенсированное время забил гол в раздевалку. Наш форвард быстро выбежал в контратаку с партнером и закатил мяч в пустые ворота.

Этим Николай начал эффектный камбэк своей команды – в итоге Слован победил со счетом 4:2 и пробился в следующую стадию турнира.

Напомним, что за Слован также выступает еще один украинец – Даниил Игнатенко.

