Нападающий Труа Николай Кухаревич проходит медосмотр в бельгийском Левене, сообщает Nieuwsblad.be.

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Ожидается, что французы отпустят украинца на правах аренды, а соглашение Николая с новым клубом будет рассчитано на год. Напомним, Кухаревич только летом присоединился к Труа, но уже трижды выходил на поле в Лиге 1 и отмечался голом во время товарищеского матча.

В прошлом сезоне бельгийского первенства Левен финишировал 11-м.

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