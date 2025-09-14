Чемпионат Словакии, 7-й тур

Жилина – Слован – 3:3

Голы: Датко, 5, 29, Качер, 33 – Барсегян, 25 (п.), 59, Кухаревич, 88

Удаление: Игнатенко, 87 (Слован, красная карточка)

Кухаревич отметился голом в Кубке Словакии – Начал камбэк в матче с шестью мячами (ВИДЕО)

В матче 7-го тура словацкой Nike Liga Слован на выезде едва не опозорился с Жилиной. Команда пропустила уже на старте встречи, в середине тайма обменялась с соперником голами, а и перерыв ушла уступая с разницей в два гола. Барсегян после отдыха сумел сократить до минимума, оформив дубль.

Однако героем матча стал Николай Кухаревич, который вышел на последние 12 минут. После удаления Даниила Игнатенко (наш земляк получил прямую красную карточку за опасную игру), украинский форвард сумел отличиться в воротах Жилины, забив во втором матче подряд (в предыдущей встрече с Кошице он записал в свой актив хет-трик).

Как следствие, Кухаревич с 5-ю голами возглавил бомбардирскую гонку, а Слован с 12-ю очками идет в турнирной таблице чемпионата Словакии на третьей строчке.

