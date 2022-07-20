Права на 21-летнего украинца принадлежат французскому Труа, но в прошлый сезон футболист провел в Левене на правах аренды. Этот опыт нельзя назвать очень успешным – всего 7 сыгранных матчей (ни одного без замен).

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Однако бельгийский клуб решил дать Кухаревичу еще один шанс и продлил арендное соглашение с Труа еще на один сезон, сообщает официальный сайт Левена.

Очевидно, бельгийцев убедили результаты Кухаревича во время предсезонной подготовки. В шести июльских матчах Николай забил четыре гола. Это были его первые результативные действия в составе Левена. Украинец отмечался в воротах Шарлеруа и Лестера, а против Амьена оформил дубль.

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