"Счастлив, что могу сыграть за Левен в этом сезоне, в таком сильном чемпионате, как бельгийский. Это идеальный шаг в моей карьере.

Кухаревич перебрался в бельгийский Левен

Я опасен в штрафной, но на самом деле мне не нравится говорить о себе и своих качествах. Пусть болельщики Левена говорят обо мне. Я надеюсь сделать определенные шаги в карьере здесь и внести свой вклад в команду", – цитирует Николая официальный сайт клуба.

Напомним, летом Кухаревича приобрел Труа, но французский клуб решил отправить молодого украинца в аренду.

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