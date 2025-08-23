В субботу, 23 августа, состоялся ряд поединков 1/32 финала Кубка Украины. Счета и обзоры матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/32 финала

Скала 1911 – Подолье – 0:0 (4:5 по пенальти)

Левый Берег – Кудривка – 0:0 (3:0 по пенальти)

Продолжил насыщенный день поединков 1/32 финала Кубка Украины матч между Скалой 1911 из Стрыя Львовской области и хмельницким Подольем. В этом сезоне Скала выступает во Второй лиге, тогда как Подолье играет на дивизион выше – в Первой лиге. Однако во время матча Подолье, несмотря на статус более авторитетного коллектива, не смогло завладеть заметным преимуществом, как и Скала 1911. Оба тайма завершились с нулями на табло, поэтому судьбу поединка определяла серия пенальти, где сильнее оказался коллектив из Хмельницкого. Подолье в 1/16 Кубка Украины! К слову, Подолье сейчас тренирует экс-тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец.

В матче между Левым Берегом и Кудривкой основное время завершилось без голов. Киевский коллектив в прошлом сезоне вылетел из элиты украинского футбола, тогда как Кудривка по результатам плей-офф впервые в истории поднялась в Премьер-лигу.

Несмотря на разный статус команд, игра была равной, о чем свидетельствовал и счет на табло. Судьбу поединка решала серия пенальти, в которой Кудривка не смогла реализовать три удара, тогда как Левому Берегу удалось воплотить все три попытки. Первый удар новичка УПЛ полетел над воротами, а остальные два отразил голкипер, который стал настоящим героем матча. Благодаря этому Левый Берег выходит в 1/16 финала Кубка Украины!

