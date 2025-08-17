Кудривка и Полтава в первых двух турах получили по одной победе, а их единственные поражения в УПЛ прошли при очень равной игре. В очном матче фаворитами казались "селяне" – как из-за мощной трансферной кампании, так и из-за истории противостояния. В двух поединках с "горожанами" в предыдущем сезоне Первой лиги подопечные Василия Баранова набрали 4 очка.

И уже на 2-й минуте Кудривка заработала пенальти! После первого же розыгрыша углового Сердюк нанес удар из пределов штрафной, а мяч попал в руку Пидлепичу. Дистанция была короткой, рука – опущенной вниз, и еще существует подозрение на рикошет от ноги. Кажется, был повод не ставить 11-метровый, но Артем Михайлюк решил иначе. Шаповал с "отметки" открыл счет. 1:0!

На 38-й же минуте Кудривка удвоила свое преимущество. Егостаев разогнал контратаку левым флангом, завершив ее передачей под удар Козаку. Артем не промахнулся, попав в левый нижний. 2:0! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Стоит отметить, что Полтава не выглядела хуже. Коллектив создал несколько неплохих моментов и перестрелял "селян" в первом тайме. Во втором тайме подопечные Игоря Тимченко демонстрировали похожий футбол – вот только ни один из многочисленных моментов не удалось довести до взятия ворот.

Более того – уже через четыре минуты после перерыва Бужин добил полтавчан, сбив свежего Рогозинского в собственной штрафной площади. Хотя ситуация этого не требовала. Здесь уже вопросов по пенальти не возникало. Шаповал снова подошел к "отметке" и снова переиграл Восконяна – 3:0!

Рогозинский на 75-й минуте мог и ассист выполнить, сбросив мяч под удар с правого фланга, однако Восконян парировал. Мяч прошел рядом со стойкой. Полтава же размочила счет в компенсированное время усилиями Онищенко, которому с 20-ти метров удалось попасть между ног Яшкову. 3:1.

Этот гол стал последним. Кудривка после трех туров набирает шесть очков. Полтава остается с тремя.