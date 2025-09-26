Первый тайм оказался небогатым на действительно опасные моменты, хотя было достаточно ударов из хороших позиций или после классных розыгрышей. Просто исполнение подводило. Например, Демченко (Эпицентр) и Морозко (Кудривка) плотно пробивали метров с 20-25 – голкиперы вроде и парировали, но удар-то пришелся по центру, точно по их позиции ...

Похожий размен произошел у Лосенко (стрелял с линии штрафной после корнера) и Сидуна – последний ворвался на правый край штрафной и вколотил с близкого расстояния, но попал точно во вратаря. Действительно острым оказался самый первый момент, проведенный еще на 48-й секунде. Себерио замыкал подачу с углового, а мяч прошел рядом с дальней стойкой Кудривки.

В целом Эпицентр выглядел несколько активнее соперника. За это прилетела награда на 33-й минуте: каменчане разыграли угловой, после чего произошел навес на правую штангу – Мороз оттуда сбросил вдоль линии вратарской, а Себерио замкнул. 1:0! Испанец забил дебютный гол в Украине.

Первая половина второго тайма оказалась скучной, но постепенно игра разогналась. Триггером стал гол Кудривки на 65-й минуте. Подопечные Василия Баранова отыгрались в результате дальнего выстрела Думанюка – мяч срикошетил от Мороза и Григоращука, полетев в противоход Билыку. 1:1!

Эпицентр отреагировал мгновенно. Уже через минуту Кирюханцев получил перевод на левый угол штрафной и нанес мощный удар под перекладину. Лепка выполнил эффектный сейв. На 70-й же минуте свежий Борячук пробил головой после навеса Кирюханцева, однако Кудривку спасла штанга! На 74-й минуте Лепка еще и парировал дальний выстрел Себерио, но мяч летел точно по его позиции.

Словом, с конвертацией моментов в голы Эпицентр имел серьезные проблемы. За такой футбол прилетело наказание: на 83-й минуте Григоращук сбил Свитюху в штрафной, а рефери назначил пенальти – Тотовицкий уверенно его реализовал. 2:1! Характерно, чтобы оба героя эпизода вышли на поле во втором тайме.

Подопечные Сергея Нагорняка не смогли ответить чем-то опасным. С натяжкой на статус момента тянул проход Сифуэнтеса с "финтом Зидана" в штрафной, однако дальнейший удар оказался неточным. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Кудривки.

Эпицентр остался с тремя очками в зоне прямого вылета. Кудривка же набрала 10 зачетных баллов, поднявшись аж на шестую строчку в турнирной таблице.

