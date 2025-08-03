Кудривка дебютировала в УПЛ матчем против серебряного призера УПЛ. Номинальный представитель Черниговщины за несколько дней до этого подписал ряд опытных футболистов, однако место в старте получили только два новичка – фулбек Морозко и вингер Нагнойный. 41-летний президент клуба тоже оказался в заявке, но начинать в элите с такого тяжелого соперника Роман Солодаренко не стал.

Эксперты предупреждали о возможных проблемах Александрии, у которой было всего два свободных дня после отъезда из Белграда. Тем не менее, именно "желто-черные" должны были открывать счет – причем очень красиво. Уже на 2-й минуте гости провели угловой с подачей на ближнюю стойку, которую Кулаков замкнул пяткой в девятку. Яшков парировал!

А потом Кудривка продемонстрировала, что эксперты не ошибались. До 18-й минуты дебютанты УПЛ могли забивать трижды. Сначала Сторчоус пробил головой из центра штрафной в руки Шевченко. Затем Морозко нанес неожиданный дальний удар в ближнюю девятку, заставив Шевченко выполнять сейв. Егостаев же после заброса за спины крутил с левого края штрафной площади, однако мяч прошел мимо дальней девятки.

Через несколько секунд после этого момента Александрия таки пропустила. Думанюк решился на дальний удар, который рикошетом прилетел в центр штрафной. Там оказался Легостаев, который сразу же вколотил в правый нижний – 1:0! Кудривка забила дебютный гол в УПЛ на 18-й минуте.

На этом отрезке фаворит имел только один момент. Отличиться мог Кулаков, который принял кросс с правого фланга и получил возможность пробить с линии вратарской. Вот только Андрей вместо гола подбил мяч в руки Яшкову.

На 26-й же минуте Александрия продемонстрировала класс, сравняв счет со стандарта. Булеца нанес прямой удар со штрафного, не оставив шансов голкиперу. 1:1! Яшкову еще и засчитали автогол, ведь мяч залетел в сетку после его касания. Казалось, что теперь кураж андердога сведут на нет.

Но Кудривка не сбавляла темпа. На 37-й минуте подопечные Василия Баранова шокировали серебряного призера УПЛ вторым голом – его провел Морозко. Новичок команды решился на прямой выстрел со штрафного, попав в ближнюю девятку. 2:1 Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. В воздухе запахло сенсацией.

Кирилл Нестеренко в перерыве провел двойную замену, сняв с пробега Артема Козака и Фернандо. Вместо них появились Безерра и Ковалец. Капитан александрийцев мог восстановить статус-кво всего через две минуты после появления на поле, обыгравшись в стеночку со Скорком и выстрелив с правого края штрафной. Яшков спас дебютантов, потащив мяч с дальнего угла.

Ответ Кудривки поразил всех. На 53-й минуте команда провела атаку с разрезным пасом Морозко на правый фланг штрафной площади. Туда как раз ворвался Сторчоус, который оказался прямо перед Шевченко – Андрей спокойно его перебросил. 3:1!

Подопечные Кирилла Нестеренко начали терять контроль. На 57-й минуте Александр Козак едва не начал разгром, пробив со стандарта во вратарский угол (Шевченко парировал). Еще через шесть минут Легостаев должен был замыкать прострел Морозко, однако Артем не смог попасть по мячу перед пустыми воротами. Василий Баранов почувствовал запах крови и выпустил новичка Тотовицкого, заменив автора первого гола.

Между этими эпизодами Кулаков снова продемонстрировал статус марнотарата, оказавшись на линии вратарской и пробив головой после навеса Цары. Яшков выручил Кудривку. Не менее опасно на 69-й минуте сыграл Кампуш, который на 69-й замыкал подачу со стандарта – голкипера подстраховал центрбек Потимков.

Кирилл Нестеренко еще через три минуты выпустил свежего форварда Туати (воспитанника ПСЖ) и бросил в бой Шостака вместо Мишнева. Он рисковал опорной зоной, однако команда сломалась не в переходных фазах. На 75-й минуте Александрия неожиданно оказалась в меньшинстве – Ковалец в попытке забить после очередного кросса сыграл рукой и получил вторую желтую.

Практически сразу гости могли возродить интригу. Ндика выполнил прекрасную подачу с левого фланга, однако Цара не успел к мячу, а Безерра на дальней пробил над воротами. Этот момент стал последним в исполнении "аграриев". Кирилл Нестеренко еще не терял веры, выпустив в атаку новичка Жоту, но команда уже расклеилась.

На 87-й минуте серебряный призер УПЛ еще и получил вторую красную карточку, а возможно – и длительную дисквалификацию Кампуша. Центрбек упал после борьбы со Свитюхой, после чего уже лежа на газоне ударил соперника в лицо. Шипами. В дальнейшем еще и драка произошла.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал заслуженную победу Кудривки. Представитель Черниговщины шикарно дебютировал в элите.