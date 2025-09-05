Кудривка арендовала провального легионера Металлиста 1925 в аренду
Форвард Металлиста 1925 Раймонд Овусу перебрался в Кудривку на правах аренды.
Металлист 1925 официально объявил о переходе Раймонда Овусу в Кудривку.
Ганский нападающий харьковчан на правах аренды до конца сезона будет играть в составе новичка УПЛ.
23-летний форвард в прошлом сезоне в составе Металлиста 1925 провел 12 матчей, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Во второй части сезона Овусу играл в аренде за австрийский Горн, где провел 9 матчей и забил 5 голов.
