В рамках 3-го тура УПЛ 2025/26 Карпаты сыграют с Кудривкой, а Полтава встретится с Зарей. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Кудривка – Карпаты

Карпаты набрали всего два очка в первых трех турах, однако и соперники оказались серьезными – Полесье, Шахтер и Колос. Житомирянам уступили безапелляционно, с дончанами сыграли божественно, а в Ковалевке фанаты увидели среднестатистическую версию львовян. Неплохую, но нестабильную. Для старта сезона, при таком графике и с определенными проблемами по составу "зелено-белые" выглядят нормально.

Лупашко ответил Маркевичу относительно Карпат и еврокубков: "Я не говорил, что мы не готовы"

Вот только для прорыва в еврокубки этой нормальности мало. Уже сейчас заметно, что без Брунинью "львам" труднее создать разницу на поле – бразилец пропускал поединок с Колосом из-за небольшого повреждения, однако успел восстановиться к кубковой победе над Пенуэлом (8:0). Значит, надо втягиваться в рабочие будни и побеждать в как можно большем количестве туров. Каждая следующая осечка будет стоить дороже.

Кудривка кажется идеальным вариантом для набора трех очков. Такой коллектив, как Карпаты, просто обязан побеждать дебютанта УПЛ. Тем более, что "селяне" не смогли одолеть Левый Берег в Кубке, вылетев в серии пенальти. Неудачу в этом поединке львовские фаны не поймут.

Но недооценка подопечных Василия Баранова может вылиться в неприятности. Александрия не даст соврать, да и Заря едва не сыграла с новичками 2:2 – луганчанами откровенно повезло. Этот коллектив очень опасен в переходных фазах, а заявка наполнилась большим количеством футболистов с опытом УПЛ. Причем с очень серьезным опытом.

Тотовицкий, Безбородько и Нагнойный выступали в групповых этапах еврокубков. Векляк пришел из Карпат, Морозко был лидером сильного Колоса и Полесья, а Лосенко, Пушкарев и Гусев являются выпускниками академий грандов. Неудивительно, что Кудривка набрала шесть очков в трех турах, хотя команде повезло с арбитражем против Полтавы.

Кадровая ситуация

Травмированы: Потимков – Булеза, Сыч, Стецьков

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кудривка – Карпаты

Кудривка: Яшков – Мачелюк, Векляк, Шаповал, Мельничук – Лосенко, Нагнойный – Козак, Сторчоус, Морозко – Легостаев

Карпаты: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мирошниченко – Альварес – Карабин, Чачуа, Бруниньо, Витор – Краснопир

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

За неделю, которая пришлась на пропуск тура и кубковые матчи, команды не стали сильнее в кадровом плане. При этом выборка предыдущих игр еще маловата для дальновидных выводов – но Карпаты безусловно остаются фаворитами. Львовянам по силам победить дебютанта УПЛ.

Правда, в нашем чемпионате сейчас каждый способен победить каждого, а опыт прошлых поединков не имеет никакого значения для прогнозов. Ставить на конкретного победителя в этой встрече не рекомендуем – слишком уж нестабильные "львы" и слишком неоднозначная Кудривка. А вот голы точно должны быть. Ставим на оба забьют.

Полтава – Заря

Луганчане в предыдущем туре уступили Кривбассу, однако каким же было это поражение! Эффектные контратаки, куча разрезных пасов и выходов один на один, сейвы голкипера соперника, мощный голевой удар Будковского метров с 15-ти... Заря едва не отыгралась с 0:2 и 1:3! Кто не смотрел, тот много пропустил – всю красоту матча обычным отчетом не описать.

Таким образом, подопечные Виктора Скрипника доказали готовность порвать оппонентов с высокой и уязвимой линией обороны. У команды много футболистов с топовой передачей и высокой скоростью – но будет ли она такой же крутой против полтавского "автобуса"? Сегодня пространство не будут предоставлять. Его придется искать и создавать самостоятельно.

Против крепкой обороны ЛНЗ это работало так себе, однако Кудривку луганчане победили. Зато Заря уступила Черноморцу в Кубке, пропустив дважды – и надо признать, что моментов у ворот Сапутина было очень много в каждом из поединков в сезоне. Луганчане интересны в атаке, но несбалансированы и зависимы от стиля соперников.

Стиль Полтавы является неприятным для "черно-белых". Подопечные Игоря Тимченко навязали Руху кучу единоборств и должны были бы сыграть вничью (новичкам немножечко не повезло), а победу над Вересом удержали благодаря низкому "блоку" с фланговыми контратаками. Кудривку тоже кусали здорово, но левый пенальти на 2-й минуте заставил раскрыться – и тогда прилетело еще два гола.

Опорник Плахтырь и центрбек Веремеенко (чемпион мира U-20, между прочим) пока что выглядят открытием сезона, попадая в сборные тура УПЛ. Впрочем, в каждом из трех туров полтавчане еще и забивали, поэтому Заре следует готовиться к тяжелому поединку.

Кадровая ситуация

Травмированы: Кобзарь, Коцюмака, Щербак, Даниленко – Вантух

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Полтава – Заря

Полтава: Восконян – Бужин, Веремеенко, Пидлепич, Кононов – Мисюра, Плахтырь – Одарюк, Хахлев, Галенков – Вивдич

Заря: Сапутин – Пердута, Джордан, Яньич, Жуниньо – Башич – Слесар, Мичин, Саленко, Вакула – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Теоретически Заря выглядит сильнее, однако "автобус" Полтавы способен сдержать луганчан. Не факт, что в этой встрече будут забивать обе команды, хотя вероятность приличная – но голы точно должны быть. Остановимся на прогнозе "тотал меньше 2,5".

