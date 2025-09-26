Переход в УПЛ пока что дается Эпицентру тяжелее всего. Команда имеет всего одну победу, проиграв остальные пять поединков, однако так случилось из-за безжалостности календаря. Подопечные Сергея Нагорняка до середины сентября успели сыграть с Динамо, Шахтером, Колосом и Кривбассом (да и ЛНЗ нынче очень силен). В большинстве матчей каменчане давали достойный бой, но очков они не приносят.

Вацко назвал причины провала Супряги в Динамо: "Такова правда футбола"

Впрочем, именно Эпицентр стал соавтором лучшего матча в нынешнем чемпионате. В предыдущем туре дебютант УПЛ выдал феерические 4:5 с Кривбассом, причем команда точно должна была забивать пятый гол. Отличился даже Супряга, который прервал 5-летнюю "сухую" серию, однако в этом же эпизоде Владислав травмировал локоть. Этот триллер продемонстрировал, что потенциал для выживания в элите у Эпицентра есть, но без побед над командами уровня Кудривкы удержаться будет трудно.

Сегодняшний соперник подольчан несколько сбавил обороты. Подопечные Василия Баранова уже пять таймов подряд играют без забитых голов, причем на этом отрезке команда пропустила шесть голов. Два последних поединка Кудривка проиграла – обидчиками стали Верес и Полесье. Эти результаты контрастируют со стартом сезона, когда удалось победить Александрию, сыграть 2:2 с Карпатами и набрать 7 очков.

Впрочем, это еще не кризис. Всего неделю назад Кудривка держалась в топ-3 УПЛ по ожидаемым очкам, а по ожидаемым голам новичок находился в топ-4. Моментов у ворот Яшкова создали не так уж и много – соперники должны были забить всего 5,2 гола, но залетело целых 8 штук. Это и не удивительно, когда играешь с Полесьем, Карпатами, Зарей и даже Александрией, у которых слишком мощный состав.

Словом, обе команды хорошо выглядят в атаке и много позволяют на собственной половине. При этом обе здорово контратакуют, а победа нужна любой ценой. Болельщики могут получить очень яркое противостояние.

Кадровая ситуация

Травмированы: Потимков – Супряга

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кудривка – Эпицентр

Кудривка: Яшков – Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук – Лосенко, Нагнойный – Козак, Сторчоус, Козак – Овусу

Эпицентр: Билык – Танчик, Григоращук, Мороз, Кирюханцев – Миронюк – Хоакинет, Джовани, Беженар, Янаков – Сидун

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Эпицентр очень радикален в своем футболе. Подопечные Сергея Нагорняка или ставят на смелую игру и пропускают пачку голов (хотя и сами создают немало), или паркуют "автобус" и имеют 2-3 возможности за матч. Кудривка в этом аспекте сбалансирована, однако Василий Баранов до сих пор не нашел оптимального состава – до 26 сентября он использовал уже 28 футболистов.

Так или иначе, обе команды здорового контратакуют и частенько ошибаются сзади. Почему-то верится, что Эпицентр не станет отсиживаться – соперник не тот, да и Сергей Нагорняк любит игру в атаку. Значит, есть смысл поставить на тотал больше 2,5. Последняя встреча с Кудривкой завершилась именно так (2:1 в пользу каменчан).

Фото: ФК Эпицентр; ФК Кудривка

