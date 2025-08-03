Кудривка в рамках 1-го тура УПЛ 2025/26 сыграет с Александрией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Кудривка стала одним из самых неоднозначных дебютантов УПЛ. Всесторонняя критика, насмешки и скепсис начали раздаваться сразу после финального свистка в ответном матче плей-офф против Ворсклы – и они возникли не на пустом месте. Что и говорить, когда официальный сайт клуба перестал обновляться в 2023 году.

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Симпатий не добавляет и статус "бездомного". Номинально Кудривка представляет Черниговскую область, где есть стадион на 500 мест – впрочем, название клуба является лишь оммажем родному селу президента Романа Солодаренко. Предыдущий сезон коллектив провел в Буче, нынешний планирует сыграть на Оболонь-Арене, а в перспективе владелец хочет перебраться в Ирпень.

Господин Солодаренко тоже дал огня. Комментарий о выходе в ЛЧ до 2030 года все восприняли с улыбкой – как и сравнение с Кудривки с ПСЖ. Мол, парижане тоже арендуют стадион, поэтому почему мы обязаны строить свой? А вот другая цитата вызвала массовый хейт: "Сегодня функционеры, бизнесмены вкладывают в спорт средства, и за это люди должны благодарить, а не говорить те слова, которые говорят".

Даже тактические эксперты возмущались на Кудривку из-за нехватки информации по сборам. Дебютант УПЛ долгое время удивлял на трансферном рынке, избегая усиления состава – впрочем, за последние пять дней клуб объявил о целой пачке новичков. В частности, в атаку подписали Безбородько (Десна, Колос, Ворскла) и Тотовицкого, которому не нужна дополнительная презентация.

Центр поля укрепили Лосенко и Пушкарев – предыдущий сезон они провели в Ингульце, а так они принадлежат Шахтеру. Кроме того, Кудривка арендовала универсала Нагнойного (Заря, Металлист 1925), а также взяла на контракт Морозко (экс-фулбек Колоса, Полесья и Вереса) и центрбека Векляка (Олимпик, Минай, Карпаты).

Усиление, конечно же, классное. Некоторые позиции и без него были укомплектованы неплохо. Есть только одно но – новички пришли в Кудривку слишком поздно, уже после сборов. Возможно, кто-то успел провести несколько тренировок на просмотре и перед матчем с Александрией, однако летнюю подготовку они пропустили.

Это – проблема, однако никто и не обещал легкой жизни. Большинство экспертов пророчат Кудривке борьбу за выживание, хотя не так давно ей так же пророчили вылет от Ворсклы. У тренера Василия Баранова собрался хороший штаб с качественными аналитиками, а обо всем остальном мы узнаем уже по ходу чемпионата.

Стартовать в нем придется против серебряного призера. В течение лета СМИ писали о "развале" Александрии и начале длительного процесса перезагрузки – настолько всех поразил уход Руслана Ротаня и группы лидеров. В частности, команду покинули Калюжный, Филиппов, Шепелев, Шабанов, Мартынюк, Кравченко и голкипер Ермаков.

На практике же все не так страшно. Часть летних потерь компенсировали собственными ресурсами (глубина весеннего состава позволяла), а ряд лидеров так никуда и не переехал – особенно важным стало сохранение Кампуша и Безерры. В составе остаются Цара, Ковалец, Мишнев, Смирный, Скорко, Булеца и Ндика (последнего хвалили особо). Были и трансферы легионеров в атаку (Амарал) и центр защиты (Беиратче).

Впрочем, клуб не успел найти чистого опорника и нормальную замену Филиппову. Новый тренер – 33-летний Кирилл Нестеренко – пытался замаскировать эти пробоины позиционными ротациями, фальшивыми девятками, агрессивным прессингом и контрпрессингом, а также ставкой на владение мячом. В конце концов, клуб нашел нужных новичков (удалось подписать форварда со школой ПСЖ), но было поздно.

Александрия продемонстрировала очень высокий уровень игры против Партизана в Лиге конференций, создав 5-6 явных моментов и доминируя на длительных отрезках. Вот только реализовать свои голевые возможности не удалось, а сербы порвали "желто-черных" из-за дыры в опорной зоне – ее прикрывал Шостак, который является "десяткой".

Второй матч вообще превратился в футбольное убийство с левыми пенальти и красными карточками, поэтому подопечные Кирилла Нестеренко вылетели. Начало сезона в УПЛ тоже рискует завершиться провалом, ведь "аграрии" вынуждены были добираться в Киев из Белграда. На отдых осталось всего два дня, а глубины состава Александрии до сих пор не хватает. Вряд ли свежие новички успели интегрироваться в новый коллектив.

Все это дает Кудривке шанс на сенсацию. Особенно с учетом факта дебюта в УПЛ – на первый матч такие команды всегда настраиваются по-особенному. Подопечных Кирилла Нестеренко ждет очень непростая встреча.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шулянский, Белеяв (оба – Александрия)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кудривка – Александрия

Кудривка: Яшков – Морозко, Потимков, Шаповал, Мельничук – Думанюк – Козак, Сторчоус, Коркишко – Безбородько

Александрия: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беиратче, Ндика – Шостак – Жота Перрейра, Ковалец, Смирный, Цара – Амарал

Прогноз "Футбол 24" – ничья, тотал меньше 2,5

Команда Кирилла Нестеренко остается очевидным фаворитом противостояния, однако она уставшая и нуждается в ротации. Проблемы с опорником и реализацией также не закрыты. Почему-то кажется, что больше одного гола александрийцы не забьют, а Кудривцы вполне по силам забить хотя бы один в ответ.

На самом деле мы еще мало понимаем истинную силу команд, поэтому все прогнозы делаются не без пальца в небо. Тем не менее, существует достаточно причин поставить на ничью – рискнем подумать, что так матч и завершится.

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