"Юрий Калитвинцев перезвонил мне. Он меня убедил. После его слов принял решение переходить в Полесье.

Полесье официально подписало двух экс-игроков Шахтера

Что он сказал? Все было по-людски. Мне уже было приятно, что он позвонил мне. Больше говорили о футболе, его видении футбола. Сказал, что будет рад видеть меня в команде. Эти слова меня подкупили – и я сразу принял решение. Не думал ничего особенного.

Команда хорошая, футболисты высочайшего уровня. Полесье было бы не на последних местах в Премьер-лиге. Где-то не получилось с результатом в первом круге. Но, думаю, если все вместе приложим усилия, то сможем вытянуть эту ситуацию", – приводит слова Кудрика сайт телеканалов Футбол.

Добавим, что Полесье ранее подписало форварда Шахтера Владислава Вакулу и экс-нападающего Десны Филиппа Будковского. Вместе с Кудриком в житомирский клуб перебрался другой экс-вратарь Шахтера – Артем Поспелов.

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