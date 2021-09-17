"Готовимся к этому матчу в стандартном режиме. Так, Шахтер сильная команда, понимаем, что будет тяжело. Надо будет потерпеть, отработать не только за себя. И тогда можно надеяться, что мы достигнем какого-то положительного результата.

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Да, таковы реалии. Будем играть тем составом, которым можем. Относительно дополнительной мотивации для меня, то, наверное, это в прошлом. Я уже играл против "горняков" раньше. Сейчас, наверное, это уже другая страница. Поэтому такого ощущения, что Шахтер какой-то особый соперник, нет", – цитирует вратаря официальный сайт клуба.

Напомним, что Олег Кудрик является воспитанником Шахтера. В поединке против донетчан приазоцам не помогут свыше десятка исполнителей, права на которых принадлежат "горнякам".

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