Кудрик озвучил рецепт успеха в матче с Шахтером – Мариуполь сыграет без арендованных
Голкипер Мариуполя Олег Кудрик поделился ожиданиями от поединка 8-го тура Премьер-лиги против донецкого Шахтера.
"Готовимся к этому матчу в стандартном режиме. Так, Шахтер сильная команда, понимаем, что будет тяжело. Надо будет потерпеть, отработать не только за себя. И тогда можно надеяться, что мы достигнем какого-то положительного результата.
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Да, таковы реалии. Будем играть тем составом, которым можем. Относительно дополнительной мотивации для меня, то, наверное, это в прошлом. Я уже играл против "горняков" раньше. Сейчас, наверное, это уже другая страница. Поэтому такого ощущения, что Шахтер какой-то особый соперник, нет", – цитирует вратаря официальный сайт клуба.
Напомним, что Олег Кудрик является воспитанником Шахтера. В поединке против донетчан приазоцам не помогут свыше десятка исполнителей, права на которых принадлежат "горнякам".
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