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Кудрик: Карпатам в спарринге против Тузла Сити помешала погода

10:20 20 Читати українською
Кудрик: Карпатам в спарринге против Тузла Сити помешала погода
Олег Кудрик (в центре) / Сайт Карпат

Голкипер Карпат Олег Кудрик подытожил выступление команды в спарринге против боснийской Тузла Сити (0:1).

"Считаю, что мы провели неплохую игру. Где-то помешали погодные условия, прежде всего сильный ветер. Ошиблись при розыгрыше мяча и пропустили гол. И если в товарищеских матчах еще можно делать такие ошибки, то в официальных поединках это недопустимо.

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Мы пытались играть низом, так как целенаправленно и точно отдать передачи верхом было очень трудно из-за погодных условий. Соперник меня ничем не удивил, полагаю, если бы мы были физически подготовлены еще лучше, то должны были бы спокойно одержать победу, тем более, что у нас были прекрасные моменты для взятия ворот", – цитирует Кудрика официальный сайт Карпат.

Напомним, в предыдущих спаррингах "львы" разошлись миром со Слованом Б и разгромили словацкий Серед.

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