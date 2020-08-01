Кудрик эмоционально попрощался с Карпатами и намекнул на возвращение

"Ощущение неоднозначные и в определенной степени противоречивы. С одной стороны жизнь продолжается и необходимо двигаться дальше. С другой – я провел прекрасный период в родном Львове и буду искренне скучать. Именно в составе Карпат я получил стабильную игровую практику в УПЛ, здесь рос, развивался и становился сильнее. А еще познакомился с прекрасными людьми, часть из которых стали моими друзьями.

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Мы нечасто радовали наших болельщиков, однако приятных мгновений хватало. Стоит хотя бы вспомнить дерби с ФК Львов, которые дарили всем напряжение, эмоции и интригу. Также с позитивом вспоминаю нашу игру на НСК Олимпийский, где мы достойно противостояли Динамо и добились ничьей.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков и уверенно заявить, что "зелено-белые" имеют лучшую поддержку в Украине. Приятно, что со многими фанатами меня связывают дружеские отношения. Сегодня я не прощаюсь с Карпатами, а говорю "До встречи", – цитирует Кудрика официальный сайт Карпат.

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