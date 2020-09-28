"Несколько пабликов в Интернете распространили новость, что Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера Львова. Мы связались с Андреем Панькивым (генеральный директор Львова – прим. Футбол 24), который опроверг эту информацию. На данный момент – это фейк, не верьте. Цецадзе остается в команде.

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Дословно цитирую Панькива: "Куда он денется с подводной лодки?". Конечно, это шутка, это сказано по-хорошему, потому что сейчас Георгию Цецадзе можно пожелать только здоровья. У главного тренера Львова обнаружен коронавирус, и мы очень надеемся, что наставник справится", – заявил Денисов в эфире программы Великий Футбол.

Добавим, что Львов ужасно начал чемпионат Украины – три поражения с общим счетом 1:12 и закономерная последняя строчка турнирной таблицы.

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