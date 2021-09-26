"Пропуская с пенальти, ты теряешь стратегическую инициативу. В принципе, мы ее сразу потеряли, но неплохо оборонялись – правда, при этом теряли очень много мячей при выходе из обороны. Я насчитал минимум 20 обрезок. С классными командами ты сразу получаешь ответ. Во втором тайме ситуация несколько изменилась. У нас хоть что-то начало получаться. Но уровень игроков Динамо очень высокий, и мы действовали так, как они позволяли нам.

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Болельщики во Львове невероятные. Хоть мы и сыграли неудачно, но они не давали футболистам расслабиться. Благодаря им в конце матча у нас хоть что-то стало получаться – начали и прессинговать, и забирать мячи, отдавать точные передачи.

Удивило ли меня Динамо? У нас не такая обойма игроков, как у Динамо. У нас, как говорится, иногда шлюзы нечем закрыть. Когда же не хватает количества, дающего качество, тогда открытый футбол противопоказан и необходимо использовать любой свой шанс. Если бы забили, могли бы повеселиться. А так...

Я очень спокойно воспринимаю это поражение. Нужно объективно оценивать то, что произошло. За что ругать футболистов? За то, что они не могут отдать пас? Это воспитывается не только сегодня и сейчас, а еще когда закладывается уровень мастерства. Игроки отдали все силы, и нужно это пережить", – цитирует Кучука официальный сайт Динамо.

Напомним, после 9-ти туров Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков, Рух с 8-ю баллами – девятый.

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