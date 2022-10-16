"Спасибо нашей молодой команде, ребята играли очень хорошо, держались. Но обстоятельства сложились против нас. Играть в восемь полевых игроков против полного состава команды, идущей в турнирной таблице на первом месте, очень сложно.

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После такого матча не хочется ни о чем рассказывать, я не буду этого делать. Посмотрите просто на то, что происходило во время этой игры, в частности, на эпизод с пенальти… Я очень долго уже работаю в футболе, поэтому все понимаю… Если они хотят, чтобы чемпионат ввосьмером играли, пусть играют. Всем спасибо…", – коротко резюмировал Кучук в комментарии официальном сайту Руха.

Напомним, львовяне проиграли СК Днепр-1 (2:3), доигрывая матч вдевятером. После этого поединка Рух с 4 очками остался тринадцатым, а днепряне с 18 пунктами идут первыми.

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