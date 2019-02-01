Кучук возглавил винниковский Рух

Перволиговый клуб определился с новым главным тренером.

Сегодня, 1 февраля, состоится презентация нового главного тренера винниковского Руха. Клуб преждевременно не озвучивает его имени, но, как стало известно "Футбол 24" из собственных, хорошо информированных источников, наставником Руха станет знаменитый белорусский специалист Леонид Кучук.

Рух подтвердил, что ведет переговоры с Кучуком

Это уже не первый заход Кучука в украинский чемпионат. В 2011-12 годах он работал с киевским Арсеналом, а в 2017-м возглавлял каменскую Сталь. Также тренировал тираспольский Шериф, российские Кубань, Ростов, Локомотив (Москва) и ряд других клубов.

После первой половины сезона Рух занимает 13 место в Первой лиге, имея в активе лишь 11 очков. Предыдущим наставником команды был Юрий Вирт, который покинул Винники, поработав здесь менее двух месяцев.

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