Наставник Руха Леонид Кучук был в не слишком хорошем настроении после поражения от Десны (0:1).

После матча 8-го тура УПЛ Десна – Рух журналистка ТК Футбол Даша Савина брала комментарий у тренера львовской команды Леонида Кучука.

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Савина поинтересовалась у специалиста, что ему понравилось в игре Руха. Кучук ответил, что Даша – девушка, и, наверное, она лучше понимает футбол, чем он. Журналистка в эфире программы Великий футбол подтвердила, что это было проявление сексизма в ее сторону.

Напомним, после 8-ми туров УПЛ Рух расположился на 9-й строчке.

Десна на последних минутах вырвала победу над Рухом – северяне прервали 3-матчевую безвыигрышную серию