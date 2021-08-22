"У нас план на игру всегда побеждать. За счет чего? За счет выигранных единоборств, быстрого движения игроков, быстрой игры в пас.

Пушка Игнатенко и соло Назаренко в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Рух – 2:0

Мы строили игру от собственных возможностей, анализировали игру соперника, их проблемы. Но нам не всегда это удавалось сделать. Нам нужно усиливаться, чтобы иметь общую мощность команды", – цитирует Кучука официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, в матче с днепрянами Рух потерпел уже третье поражение в сезоне и после 5-ти туров опустился на двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ – в активе команды Кучука лишь 4 очка.

СК Днепр-1 уверенно победил Рух в матче с шедевральными голами Игнатенко и Назаренко