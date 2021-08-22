Кучук пожаловался на нехватку кадров у Руха после поражения от СК Днепр-1
Главный тренер львовян Леонид Кучук нашел главную причину неудачных результатов своей команды.
"У нас план на игру всегда побеждать. За счет чего? За счет выигранных единоборств, быстрого движения игроков, быстрой игры в пас.
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Мы строили игру от собственных возможностей, анализировали игру соперника, их проблемы. Но нам не всегда это удавалось сделать. Нам нужно усиливаться, чтобы иметь общую мощность команды", – цитирует Кучука официальный сайт СК Днепр-1.
Напомним, в матче с днепрянами Рух потерпел уже третье поражение в сезоне и после 5-ти туров опустился на двенадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ – в активе команды Кучука лишь 4 очка.
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