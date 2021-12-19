"Оставим этот конфликт в покое. Пусть когда-нибудь этот известный тренер, которым он сам себя считает, попытается заложить фундамент с нуля. Я спокойно к этому отношусь. Я внимательно изучал его матчи с Интером, с Шерифом – эти игры помогали мне.

Кучук остро ответил критикам своей работы: "Кто-то там говорит, что я не тренер, бл**ь"

Я внимательно изучал его как тренера, как человека. Я на него не обижаюсь. Если бы я ему не ответил, то я бы себя не уважал. Это противостояние двух команд – маленькой и большой. Противостояние команды, которая многого добилась, и команды, которая только начинает свой путь. Я не зацикливаюсь на этом", – сказал Кучук в интервью пресс-службе Руха .

Напомним, Де Дзерби в матче 15-го тура УПЛ имел спор с наставником львовян и якобы дал ему совет сменить работу.

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