Команда из Минска осталась без наставника и его тренерского штаба.

61-летний специалист и "бело-синие" досрочно расторгли контракт по ходу сезона, информирует официальный сайт клуба. Причины такого решения не уточняются.

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Вместе с Кучуком минский коллектив покинули и представители тренерского штаба: Евгений Иванов, Николай Рус и Алексей Кучук. Леонид пришел в Динамо в апреле 2020 года. Прошлый сезон команда под руководством белоруса завершила на 6 строчке, после 11 туров текущей компании коллектив идет пятым.

К слову, в Украине Леонид Кучук работал с киевским Арсеналом, каменской Сталью и львовским Рухом.

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