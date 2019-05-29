Кучук отказался стать главным тренером казахского Иртыша ради Руха

Главный тренер Руха Леонид Кучук мог стать главным тренером казахского Иртыша.

"Иртыш действительно проявлял интерес к моей кандидатуре и я общался с представителями клуба. Задачи, стоящие перед командой с Павлодара очень амбициозны. Участие в таком проекте могло бы быть интересным для меня с профессиональной точки зрения.

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Но на текущий момент моя семья не готова к переезду в Казахстан. К тому же, я занят работой в украинском Рухе. Хотел бы поблагодарить руководство Иртыша за интерес и пожелать успехов этому клубу", – поделился Кучук в комментарии sport.inform.kz.

Отметим, что Леонид Кучук возглавил Рух в разгар сезона в Первой лиге, по итогам которого команда финишировала на 11-м месте.

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