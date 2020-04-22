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Кучук официально возглавил Динамо Минск

14:40 16 Читати українською
Кучук официально возглавил Динамо Минск
Леонид Кучук / Фото из открытых источников

Титулованный белорусский специалист попытается помочь старейшему клубу страны восстановить былую славу.

Новым главным тренером минского Динамо стал Леонид Кучук, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

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60-летний специалист сменил на этом посту Сергея Гуренко, который накануне покинул клуб по обоюдному согласию сторон. Последним местом работы Кучука был львовский Рух, в котором он работал до декабря 2019 года.

К слову, Динамо в текущем розыгрыше чемпионата Беларуси после 5-ти туров набрало 6 очков и занимает двенадцатую строчку турнирной таблицы. Напомним, за столичную команду выступают и двое украинцев – Артем Сухоцкий и Дмитрий Белоног.

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Мир Динамо Минск Динамо Минск Беларусь Рух Рух Леонид Кучук Леонид Кучук
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