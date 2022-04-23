Главный тренер львовского Руха Леонид Кучук убежден, что футбол в Украине выйдет на качественно новый уровень.

"В настоящее время приходит новое поколение футболистов, воспитанное на желании играть в футбол, а на стадионы пойдет очень много болельщиков.

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Их дети пойдут в детские футбольные школы, и украинский футбол будет бурно развиваться. Футбол должен помогать людям жить и идти дальше, развиваться, учиться, верить в светлое будущее и наших детей. Это наше будущее", – сказал Кучук в программе "Футбол NEWS".

Напомним, белорусский специалист возглавил Рух в августе 2021 года. После 18-ти туров его команда в турнирной таблице УПЛ расположилась на одиннадцатой строчке, имея в своем активе 18 очков.

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