Руководство львовского Руха изучает вариант с приглашением еще одного специалиста с фамилией Кучук – сына главного тренера Алексея.

34-летний тренер вскоре может пополнить штаб львовян, сообщает Metaratings.

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Рух уже начал переговоры с Кучуком-младшим. Сын наставника галичан имеет опыт сотрудничества с отцом. Алексей Кучук был составной его штаба минского Динамо в 2020-2021 гг. Самостоятельно молодой специалист работал с дублем и первой командой Крумкач.

К слову, Рух объявил о возвращении Кучука 4 августа. Ныне ему в работе помогают Виталий Романюк, Юрий Шевчук, Евгений Иванов, Григорий и Борис Баранцы.

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