Кучук: Матч с Мариуполем судил арбитр УПЛ, но неизвестно, сколько он им будет оставаться

Главный тренер львовского Руха Леонид Кучук прокомментировал игру своей команды против Мариуполя в 1/16 финала Кубка Украины, а также раскритиковал арбитра Дмитрия Кривушкина, который, по его мнению, принимал сомнительные решения во время матча.

"Надо спокойно отнестись к этому матчу. Мы проверили себя на фоне команды УПЛ. Есть куда прогрессировать. Матч был показательным и информативным для меня. К УПЛ еще нужно сделать достаточно много шагов.

По поводу удаления Эрнеста – наверное, арбитру виднее. Этот эпизод решил судьбу матча. Мы создаем полумоменты, но этого мало, нужно включать индивидуальное мастерство. Многим этот поединок показал, чего они стоят. Наверное, я тоже ничего не стою.

Бабич похвалил арбитра матча с Рухом

Мариуполь – очень быстрая команда, которая очень хорошо играет в пас через зоны инсайдов. Они не бояться играть. Им не удалось забить с игры. Все решил стандарт. Арбитр там ставит штрафной, а там не ставит. Нам арбитр ставил штрафные только в центре поля. Мне все ясно. Я все вижу. Это арбитр УПЛ, но неизвестно, сколько он им будет оставаться. Двигаемся дальше в чемпионате", – цитирует Кучука официальный сайт Руха.

К слову, президент Руха Григорий Козловский тоже не подбирал слов при анализе работы рефери на матче против Мариуполя.

Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з Аталантою