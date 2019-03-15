который недавно возглавил Рух, может стать главным тренером российского Енисея

Известный белорусский специалист Леонид Кучук может вернуться к тренерской деятельности в России.

Главный тренер Руха Леонид Кучук, который в начале марта возглавил клуб из Винник, может покинуть Украину и вернуться к работе в чемпионате России, сообщает Sport-express.

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Сейчас Енисей возглавляет Дмитрий Алинчев, у которого конфликт с руководством клуба. Сообщается, что Леонид Кучук попал в шорт-лист кандидатов на тренерский мостик Енисея.

Впрочем, сообщается, что возвращение Кучука в Россию менее вероятно, чем назначение в Енисей 55-летнего Юрия Красножана, который является основным кандидатом.

В России Кучук тренировал Локомотив, Ростов и Кубань. Отметим, за Енисей выступает защитник Шахтера Олег Данченко.

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