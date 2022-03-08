"Станиславович уехал в Польшу. Он вывез невестку, которая была беременна. Он мне каждый день звонит по телефону: "Петрович, я буду возвращаться".

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Я говорю: "Зачем тебе возвращаться? Мне еще потом думать, что с вами делать". Ему уже под 70 лет. Он реально плакал по телефону. Говорю: "Станиславович, если нужно будет, то я тебе сообщу. Мне сейчас так легче, вы как обуза будете. Мне еще с вами баловаться? У меня здесь куча людей, есть чем заниматься", – заявил Козловский в комментарии Денисов Time.

Напомним, почти все легионеры УПЛ были эвакуированы из Украины. Чемпионат должен был возобновиться 25 февраля, однако днем раньше Россия подло напала на нашу страну, развязав войну.

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