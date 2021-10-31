"Я благодарен команде. Два дня назад мы отыграли в Кубке Украины 120 минут. Восстановиться было практически невозможно. Соперник в этом компоненте имел преимущество, но мы выдержали.

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Я поблагодарил свою команду, потому что я знаю, как играть три игры за неделю. У нас были непростые соперники. Наша команда только отходит после карантина, но борется за каждое очко. Сегодня я даже выпью за команду", – цитирует Кучука ТК Футбол.

Добавим, что после этой ничьей Рухе набрал 13 очков и закрепился на десятой строчке в турнирной таблице УПЛ, Александрия с 20 пунктами – шестая.

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