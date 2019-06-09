Кучинский: Если Карпаты играют в дерби, то трибуны полные, а если с Шахтером – 2-3 тысячи

Голкипер Карпат Максим Кучинский прокомментировал матчи против Волыни за место в УПЛ.

"Встречи с Волынью для нас – два финала. В первом матче обе команды играли более аккуратно. После счета 0:0 в первом матче нам нужно было обязательно забивать, и мы это сделали. Потом пропустили, но я очень рад за команду, что мы все же вышли и нашли в себе силы забить эти два гола.

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Хотелось бы каждый раз играть при заполненном стадионе, как в этих двух матчах. Чтобы не было разделения: если мы играем дерби – трибуны полные, а если с Шахтером или Олимпиком – 2-3 тысячи.

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Хотя в глубине души я понимаю, что мы сами в этом виноваты. Команда неудачно выступала в течение сезона, и болельщики перестали приходить на стадион", – цитирует Кучинского официальный сайт Карпат.