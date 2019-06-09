toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЕВРО-2020 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Кучинский: Если Карпаты играют в дерби, то трибуны полные, а если с Шахтером – 2-3 тысячи

20:14 76 Читати українською
Кучинский: Если Карпаты играют в дерби, то трибуны полные, а если с Шахтером – 2-3 тысячи
Максим Кучинский / Карпаты

Голкипер Карпат Максим Кучинский прокомментировал матчи против Волыни за место в УПЛ.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
 
Дмитрий Кльоц 37’
Кристиан Понде 82’
Денис Мирошниченко 90+4’
37’ Дмитрий Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
82’ Кристиан Понде
90+4’ Денис Мирошниченко

"Встречи с Волынью для нас – два финала. В первом матче обе команды играли более аккуратно. После счета 0:0 в первом матче нам нужно было обязательно забивать, и мы это сделали. Потом пропустили, но я очень рад за команду, что мы все же вышли и нашли в себе силы забить эти два гола.

Волынь – Карпаты: фанат напал на арбитра матча – судейская бригада спасалась бегством

Хотелось бы каждый раз играть при заполненном стадионе, как в этих двух матчах. Чтобы не было разделения: если мы играем дерби – трибуны полные, а если с Шахтером или Олимпиком – 2-3 тысячи.

Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатов

Хотя в глубине души я понимаю, что мы сами в этом виноваты. Команда неудачно выступала в течение сезона, и болельщики перестали приходить на стадион", – цитирует Кучинского официальный сайт Карпат.

blog_ava
Португалия – Нидерланды: анонс финала Лиги наций
08:00
892
Теги
Карпаты Карпаты Максим Кучинский Максим Кучинский Волынь - Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
49
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук