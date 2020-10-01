Голкипер Колоса Владислав Кучерук провел первый поединок в составе новой команды в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Дебют вратаря в составе Ковалёвке выдался успешным – Колос так и не пропустил от Прикарпатья и оформил минимальную победу в Кубке Украины.

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Отметим, что Кучерук стал одним из многочисленных новичков Колоса в текущее трансферное окно – вместе с ним из Динамо перешли Кравченко и Исаенко, а также Селезнев и Новак.

Добавим, что голкипер так и не дебютировал за основную команду Динамо, выступая лишь за U-19. Наивысшим достижением Кучерука победа на молодежном чемпионате мира-2019 в составе сборной Украины.

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