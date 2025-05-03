– Календарь Черноморца на финише чемпионата выглядит жестко: Шахтер, Ворскла, Динамо, Александрия. Как вы оцениваете шансы вашей команды на спасение места в УПЛ?

– Конечно, мы адекватно все оцениваем. Ситуация для нас достаточно непростая. Но сделаем все возможное, чтобы оставить команду в Премьер-лиге.

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– Ситуацию осложняет еще и победа Ингульца над Зарей в перенесенном доигровке матча. Стало ли это для вас сюрпризом?

– Все-таки там уже был результат 1:0 в пользу Ингульца. Они доигрывали один тайм и конечно, в течение такого периода времени проще где-то закрыться, где-то отбиться и выбежать в контратаку. При таких обстоятельствах удержать результат гораздо легче, чем выходить на матч при счете 0:0, – сказал Кучер в интервью Football.ua.

Напомним, сейчас Черноморец занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ с 18-ю баллами. Команда отстает от зоны переходных матчей на 5 очков.

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