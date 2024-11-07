“Мне очень понравилась игра Шахтера, особенно первый тайм. В целом ”горняки“ очень уверенно и мощно выглядели на протяжении 70-75 минут. Команда накрывала соперника, бежала вперед. Было заметно, что ребята имели хорошее настроение, поэтому на поле присутствовал настоящий коллектив.

Судаков попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии Sofascore и Whoscored

Они агрессивно прессинговали, вступали в контрпрессинг, действовали компактно, создали немало моментов. Я ожидал, что Шахтер победит, но надо отдать должное Янг Бойз. Это крепкая и мощная команда. В конце матча благодаря своей физике они прижали Шахтер, заставив нас понервничать. Шахтер хорошо отреагировал на пропущенный гол, не стушевался. В конце матча "горняки" просели физически. Было заметно, что игроки достаточно устали. Но в целом победа Шахтера является абсолютно закономерной.

Лучший игрок матча? Судаков! Он сделал себе хайлайты в этой игре. Очень мощная игра от него в командном и индивидуальном плане. Он обострял и это принесло свои плоды – отдал результативную передачу на Зубкова и забил эффектный и, самое важное, победный гол", – сказал Кучер в комментарии Українському футболу.

Напомним, Шахтер одолел Янг Бойз со счетом 2:1, одержав дебютную победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Шахтар прорвало у "Місті тисячі пожеж": легендарний гість на трибунах, банер для героя "Азова" і помаранчеві серця