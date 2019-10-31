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Кучер вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

12:12 37 Читати українською
Кучер вернулся к тренировкам после тяжелой травмы
Александр Кучер / Фото ФК Карпаты

Из лазарета Карпат поступили хорошие новости.

Защитник Карпат Александр Кучер, который долгое время залечивал травму, начал заниматься по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт Карпат.

Санжар рассказал об усилении Карпат в зимнее трансферное окно

"Чувствую себя хорошо, набираю кондиции и прохожу реабилитацию, потому что сразу начинать бегать нельзя. Для начала нужно заниматься в спортзале и в бассейне, а потом уже приступать к беговой работе.

Мое возвращение на футбольное поле? Все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление, постараюсь приложить максимум усилий, чтобы вернуться к игре как можно быстрее", – сказал Кучер.

После 12-ти туров УПЛ Карпаты находятся на 10-й строчке, имея в активе 10 очков.

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