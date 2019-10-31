Кучер вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Из лазарета Карпат поступили хорошие новости.

Защитник Карпат Александр Кучер, который долгое время залечивал травму, начал заниматься по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт Карпат.

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"Чувствую себя хорошо, набираю кондиции и прохожу реабилитацию, потому что сразу начинать бегать нельзя. Для начала нужно заниматься в спортзале и в бассейне, а потом уже приступать к беговой работе.

Мое возвращение на футбольное поле? Все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление, постараюсь приложить максимум усилий, чтобы вернуться к игре как можно быстрее", – сказал Кучер.

После 12-ти туров УПЛ Карпаты находятся на 10-й строчке, имея в активе 10 очков.

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