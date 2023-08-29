Уже в ближайшее время бывший наставник СК Днепр-1 может снова вернуться к работе. Но не в Металлисте, как ожидалось.

После отставки Александра Ковпака фаворитом на назначение главным тренером ЛНЗ был Олег Дулуб, последним место работы которого был Львов. Но новым наставником черкасской команды станет не он, а Александр Кучер, утверждает ВЗБІРНА.

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По информации источника, ключевую роль в этом сыграл агент Артема Довбика Алексей Люндовский. Именно он отвечает за селекцию в ЛНЗ и убедил руководство клуба отдать предпочтение Кучеру, а не Дулубу.

Напомним, после вылета из Кубка Украины ЛНЗ отправил в отставку Александра Ковпака, который вывел команду в УПЛ. Александр Кучер покинул СК Днепр-1 после поражения от Оболони.

В 5-ти матчах УПЛ черкасская команда набрала всего 3 очка – 1 победа и 4 поражения. ЛНЗ располагается на 14-м месте турнирной таблицы – ниже только Минай и Верес.

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