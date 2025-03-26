Главный тренер Черноморца Александр Кучер поделился ожиданиями от сотрудничества с Александром Бабичем во главе одесской команды.

"Сотрудничество с Александром Бабичем во главе Черноморца (стал спортивным директором клуба – прим.)? С Александром много лет дружим, знаем друг друга. У нас был разговор перед моим назначением. Он с пониманием отнесся к тому, что руководство решило сменить тренера.

Кучер официально стал новым главным тренером Черноморца

Мы нашли общий язык и совместными усилиями попробуем исправить ситуацию, в которой оказался Черноморец. Дай бог, наш тандем сможет все разрулить", – поделился Кучер в интервью Sport-express.ua.

Напомним, 24 марта Александр Кучер заменил Александра Бабича на посту главного тренера Черноморца. Бабич же перешел на должность спортивного директора. Одесситы же занимают предпоследнее, 15 место, в турнирной таблице чемпионата Украины.

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