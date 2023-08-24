ЛНЗ рассматривает кандидатуру бывшего тренера СК Днепр-1, утверждает Sport.ua.

ЛНЗ сенсационно вылетел из Кубка Украины, Рух уверенно одолел Скалу, Верес и Металлист 1925 идут дальше

Ранее ТаТоТаке сообщало, что новым наставником новичка УПЛ станет Олег Дулуб. Белорусский специалист уже якобы прибыл в Черкассы, а сегодня (24 августа) должна пройти официальная презентация. Кучер также свободен после своей отставки из СК Днепр-1 20 августа.

Напомним, ЛНЗ уволил Александра Ковпака после вылета от перволиговой Виктории на стадии 1/16 Кубка Украины. В чемпионате после 4 туров команда с 3 очками идет в турнирной таблице тринадцатой.

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