Кучер сыграл за команду из Второй лиги

Экс-защитник сборной Украины Александр Кучер находится в поисках новой команды.

Экс-защитник Шахтера, последней командой которого были львовские Карпаты, сыграл в спарринге против Диназа за второлиговую Чайку, сообщает официальный сайт вышгородского клуба.

Кучер: Похожая ситуация была у меня в Турции, но в Карпатах все оказалось еще хуже

Дебют экс-игрока сборной Украины вышел довольно удачным – за время его пребывания на поле (а Кучер сыграл только первые 45 минут), команда, которую он представлял, не пропустила. Зато после перерыва Диназ дважды забил и, как следствие, праздновал победу в матче.

Напомним, Кучер покинул Карпаты в конце января из-за затяжного кризиса, который охватил львовскую команду. 37-летний футболист ранее заявлял, что не имеет предложений от клубов УПЛ, однако есть несколько приглашений из-за рубежа.

В текущем сезоне Кучер сыграл лишь 4 матча, поскольку в начале сезона сломал ногу и долго восстанавливался после травмы.

Шахтер минимально обыграл Вентспилс в последнем матче на турецких сборах