Наставник СК Днепр-1 Александр Кучер стал одним из пострадавших от действий преступной группы.

На Закарпатье были задержаны двое мужчин, которые совершали кражи из частных домов в Закарпатской области, сообщает Украинская правда со ссылкой на офис Генпрокурора.

"Некоторое время жили у Зинченко дома": Миколенко вспомнил об ограблениях футболистов из АПЛ

Одной из жертв воров стал тренер СК Днепр-1, бывший игрок национальной сборной Украины и Шахтера Александр Кучер. Из его дома похитили значительное количество ценных вещей и деньги. В общем воры нанесли потерпевшим более 500 тысяч долларов убытков.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.

"Панатинаикос играл с огнём": греческая пресса в восторге от гола Довбика – у "зелёных" нашлись архангел и противоядие