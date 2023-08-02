Кучер стал жертвой грабителей – преступники похитили имущества на более 500 тысяч долларов
Наставник СК Днепр-1 Александр Кучер стал одним из пострадавших от действий преступной группы.
На Закарпатье были задержаны двое мужчин, которые совершали кражи из частных домов в Закарпатской области, сообщает Украинская правда со ссылкой на офис Генпрокурора.
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Одной из жертв воров стал тренер СК Днепр-1, бывший игрок национальной сборной Украины и Шахтера Александр Кучер. Из его дома похитили значительное количество ценных вещей и деньги. В общем воры нанесли потерпевшим более 500 тысяч долларов убытков.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.
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