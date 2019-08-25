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Кучер сломал ногу

25 августа 23:22 188 Читати українською
Кучер сломал ногу
Александр Кучер сломал ногу / ФК Карпаты

Защитник Карпат Александр Кучер выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы. Опытный центрбек на тренировке получил перелом ноги.

Новичок Карпат Александр Кучер не поможет львовянам в течение длительного времени. 36-летний экс-защитник сборной Украины сломал ногу. Об этом сообщили в эфире программы "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1". Дополнительной информации о характере перелома пока нет.

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Ранее наставник Карпат Александр Чижевский сообщил, что Кучер выбыл надолго из-за травмы, полученной на тренировке.

Напомним, Кучер присоединился к Карпатам несколько недель назад и провел лишь один матч – против Олимпика, в котором "зелено-белые" одержали свою пока единственную победу в чемпионате.

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