"Победа в Кубке УЕФА. Было жестко. Сразу после матча мы переночевали в Стамбуле. В отеле с командой и с женами футболистов праздновали, выпивали, ведь победа в Кубке УЕФА – серьезное событие. Был буквально полный карт-бланш, но очень пьяных не было.

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Утром прилетели в Украину. Была такая встреча в аэропорту, очень много людей. Саня Кучер перепутал такси с патрульной машиной и поехал на ней домой. Стояла патрульная машина, следила за общественным порядком. Саня подошел: "Мне надо домой". – "Нет вопросов, поехали". Человек красиво поехал. Было такое. Когда можно было – все понимали. Был праздник для людей, для Донецка, для Украины", – сказал Федецкий в интервью Youtube-каналу ОтДушиВДушу.

Напомним, Шахтер в сезоне 2008/2009 одержал победу в Кубке УЕФА, победив в финале Вердер со счетом 2:1. После этой кампании турнир переименовали в Лигу Европы.

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