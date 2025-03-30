“Черноморец должен быть в УПЛ. Я не боюсь этого вызова, потому что хочу оставить команду в Премьер-лиге. Ракицкий еще был не готов. Однако он неплохо вышел. У него еще нет тех кондиций, которые бы мы хотели.

Хет-трик Бруниньо и смазанный дебют Кучера с Ракицким в видеообзоре матча Карпаты – Черноморец – 4:0

То, что мы видели в первом тайме – мы так и планировали играть. Однако случайность привела к двум пенальти, поэтому это надломило команду. Тяжело в раздевалку получать два не нужных одиннадцатиметровых. Сразу скажу, что это два чистых пенальти", – заявил Александр Кучер в интервью пресс-службе Карпат.

Напомним, что матч против львовского клуба был дебютным для Александра Кучера во главе одесситов. До этого он тренировал Металл, а также СК Днепр-1, который покинул в 2023 году.

Карпаты сокрушили Черноморец в дебютном матче Кучера – хет-трик Бруниньо, камбэк Ракицкого, "моряки" идут на дно