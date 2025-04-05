“Мы могли больше забить, но и одного гола достаточно. Сегодня был один коллектив на поле, все боролись и мне очень понравилось. Будем стараться и делать все, чтобы оставить Черноморец в УПЛ.

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Игра Ракицкого? Он вышел в основе, но мы понимали, что весь матч не сыграет, и это была запланированная замена. Отработал как следует: в обороне у нас ноль, а в атаке помог ассистом. Приятно, что Ярослав вернулся и помогает нам. Опытный игрок, все его уважают и прислушиваются к нему", – заявил Александр Кучер на пресс-конференции после матча.

Напомним, что Ярослав Ракицкий покинул донецкий Шахтер летом 2024 года и с тех пор находился в статусе свободного агента. Уже весной 2025 года 35-летний защитник решил вернуться в футбол и подписал контракт с Черноморцем. Игра против ЛНЗ стала вторым официальным матчем Ракицкого за "одесситов".

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