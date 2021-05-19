Харьковский клуб в 22-м туре Второй лиги группы Б уверенно одолел Балканы. Александр Кучер счастливым явился на послематчевую пресс-конференцию.

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Наставника Металла попросили высказаться о поединке, но его комментарий оказался чрезвычайно коротким. "Хочу поблагодарить всех, кто был с нами весь этот год, кто поддерживал и болел. Спасибо и до встречи", – заявил Кучер и покинул зал для конференций. В ответ Александр услышал аплодисменты и возмущение одновременно.

Напомним, Металл досрочно обеспечил себе повышение в классе. Подопечные экс-игрока Шахтера в 20 поединках Второй лиги не знали вкуса поражений – 18 побед и 2 мировых.

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