Кучер провел нетипично короткую пресс-конференцию – видео, которое сделает ваш день
Главный тренер Металла Александр Кучер поразил журналистов после победного поединка против Балкан (3:1).
Харьковский клуб в 22-м туре Второй лиги группы Б уверенно одолел Балканы. Александр Кучер счастливым явился на послематчевую пресс-конференцию.
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Наставника Металла попросили высказаться о поединке, но его комментарий оказался чрезвычайно коротким. "Хочу поблагодарить всех, кто был с нами весь этот год, кто поддерживал и болел. Спасибо и до встречи", – заявил Кучер и покинул зал для конференций. В ответ Александр услышал аплодисменты и возмущение одновременно.
Напомним, Металл досрочно обеспечил себе повышение в классе. Подопечные экс-игрока Шахтера в 20 поединках Второй лиги не знали вкуса поражений – 18 побед и 2 мировых.
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